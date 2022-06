Dem US-Immobilienmarkt droht vergleichbares Ungemach wie im Vorfeld der Finanzkrise. Eine unmittelbare Wirkung auf die Holzpreise in Deutschland hat der Preisverfall von US-Bauholz an der Terminbörse in Chicago zwar noch nicht. Aber die Exportmengen in Richtung USA werden wohl demnächst geringer ausfallen. Das erhöht das heimische Angebot tendenziell und könnte den Rohstoff Holz auch hierzulande wieder preiswerter machen.



