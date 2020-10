Selbstfahrende Autos Waymo öffnet Robotaxi-Dienst ohne Sicherheitsfahrer für mehr Nutzer

Die Google-Schwesterfirma Waymo macht vollautomatische Fahrten in ihren Robotaxis in der US-Stadt Phoenix mehr Nutzern zugänglich. In nächster Zeit sollen in der Coronakrise nur Wagen ohne Sicherheitsfahrer am Steuer die Passagiere befördern, wie Waymo am Donnerstag mitteilte. Solche Fahrten waren bisher nur für eine kleine Zahl der Nutzer zugänglich und machten laut Waymo fünf bis zehn Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens aus.