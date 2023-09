Sennheiser-Brüder im Podcast Warum Sennheiser China schon vor Jahren verlassen hat

Weniger fremdbestimmt zu sein, mehr in der eigenen Hand zu haben, das ist den Brüdern Sennheiser wichtig. Deshalb habe man vor einigen Jahren wieder begonnen, in die eigene Produktion zu investieren, ein Werk in Europa in Rumänien aufgebaut, sagen sie. Schon ihr Vater habe lernen müssen, dass absolute Globalisierung ihren Preis hat. Und wie wichtig es ist, Risiken zu minimieren. So gut es eben geht.



