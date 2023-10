Sensoren: AMS-Osram will Kapitalerhöhung noch 2023 durchziehen

Der österreichisch-deutsche Chip- und Sensor-Konzern AMS-Osram will seine 800 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung noch in diesem Jahr bei Anlegern platzieren. Auch Anleihen über 800 Millionen Euro, der zweite große Teil des angekündigten Finanzierungskonzepts, sollten noch vor Jahresende begeben werden, teilte AMS-Osram am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen mit.