Sensorik-Hersteller aus Österreich Osram: AMS steigt in Bietergefecht ein

Trotz der positiven Worte gibt es dem Vernehmen nach auch im Managemement nach wie vor Bedenken, was die Seriosität des AMS-Angebots angeht. Was ebenfalls in der Erklärung deutlich wurde: Darin heißt es: Osram wird AMS zudem mehr Gelegenheit geben, Vorstand und Aufsichtsrat von der Ausrichtung der Geschäfte, der globalen Standortstrategie und dem Integrationskonzept zu überzeugen. Zu diesen Themen konnte aus unterschiedlichen Gründen noch kein ausreichendes Verständnis erzielt werden. Insbesondere die Integration eines Industriekonzerns mit fast vier Milliarden Euro Umsatz und einer Präsenz in rund 70 Ländern durch ein deutlich kleineres Unternehmen ist eine herausfordernde Aufgabe.“