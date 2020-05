Sensorspezialist Neuer Osram-Besitzer AMS kündigt Stellenabbau an

Zudem kündigte er einen Stellenabbau an. „Da wir auf Synergien hinarbeiten, werden es auch insgesamt weniger Mitarbeiter sein.“ Genaue Zahlen könne man aber noch nicht nennen. Die Zentrale des neuen Unternehmens werde am AMS-Stammsitz in Premstätten in der Steiermark sein, München werde die Funktion einer Co-Zentrale haben. Es sei noch nicht entschieden, wie das Unternehmen künftig heißen werde. Der AMS-Chef betonte aber: „Die Marke Osram wird erhalten bleiben.“