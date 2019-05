Sensorstörung Boeing wusste seit 2017 von Problem bei 737 Max

Der AOA-Alarm („angle of attack“) zum Anstellwinkel gibt Piloten Bescheid, wenn ein Sensor fehlerhafte Daten übermittelt. Er soll Piloten vor einer Sensorstörung wie derjenigen warnen, die bei dem Absturz in Indonesien und fünf Monate später bei einem Absturz in Äthiopien eintrat. In beiden Fällen stehen den vorläufigen Ermittlungsergebnissen zufolge fehlerhafte Sensormeldungen unter Verdacht, bei den Abstürzen eine Rolle gespielt zu haben. Der Alarm funktionierte in vorherigen Boeing-737-Maschinen, wurde bei der 737-Max jedoch abgeschaltet. Die Maschinen könnten auch ohne den Alarm sicher geflogen werden, bekräftigte Boeing am Sonntag. Er werde in den 737-Max-Maschinen jedoch wieder eingeschaltet, bevor sie wieder fliegen.