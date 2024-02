Showdown in Solarindustrie Deshalb stellt Meyer Burger die Produktion in Sachsen ein

Für Meyer Burger geht es allerdings nicht nur um den Standort Deutschland. Das hat die Ad-Hoc-Meldung am Freitagmorgen verdeutlicht. Sondern es geht auch um die Ausbaupläne in den USA, die für das Unternehmen die Rettung bedeuten sollen. Im Januar hatte Erfurt für 2023 einen Verlust (Ebitda) von 135 Millionen Euro bei 144 Millionen Euro Umsatz vermeldet. Die in der Schweiz gelistete Aktie stürzte schon da ab, am Freitagmorgen stürzte sie auf zwischenzeitlich auf einen Wert von 8 Eurocent. 449 Millionen Euro, rechnet Erfurt, seien nötig, um alle nötigen Investitionen – vor allem in den USA – zu tätigen und das Unternehmen auf Kurs zu bringen. In Colorado Springs soll eine Solarzellenfabrik entstehen, in Goodyear in Arizona eine Modulfabrik. Beide sollen 2024 in Betrieb gehen. Solange in Colorado noch nicht die benötigte Kapazität an Zellen hergestellt werden kann, sollen die aus dem deutschen Werk in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt geliefert werden. Auch Forschung und Anlagenbau in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen sollen vorerst weiter betrieben werden.