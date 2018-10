Siemens, Bosch und Co. Beschäftigtenzahlen in der deutschen Elektroindustrie steigen weiter an

FrankfurtAnhaltende Nachfrage nach deutscher Elektronik schafft Arbeitsplätze in heimischen Betrieben. Allein im laufenden Jahr sei die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Elektroindustrie um etwa 13.000 bis auf 880.870 im Juli gestiegen, teilte der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mit.