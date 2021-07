Siemens Busch: Müssen zum Erreichen der Klimaziele „definitiv nacharbeiten“

Kritik äußerte Busch in diesem Zusammenhang am Wahlprogramm der Grünen. „Was die Entwicklung der Klimaziele anbelangt, gehen die Grünen noch einen Schritt weiter als andere Parteien. Ich finde es gut, sich dafür einzusetzen. Man muss aber die Reaktionszeiten eines Systems respektieren“, sagte Busch. „Sie können nicht sagen, wir machen es jetzt noch einmal fünf Jahre schneller. Das funktioniert einfach nicht. Man muss einfach respektieren, dass es Entwicklungszeiten gibt, um etwa neue Trassen oder Puffer aufzubauen. Wir wollen ja auch kein Blackout haben“, so Busch.



Mehr zum Thema: Siemens profitiert vom Konjunkturaufschwung und der zunehmend digitalen Geschäftsausrichtung. Doch einige Beteiligungen des Konzerns schwächeln. Werden sie zum Problem, oder steht Siemens vor einer neuen Wachstumsphase?