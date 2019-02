Siemens-Chef Joe Kaeser „Wenn Herr Herrenknecht auf seine Rente verzichtet, mache ich das auch“

Wie kaum ein anderer deutscher Manager hat sich Joe Kaeser in den vergangenen Jahren immer wieder zu politischen Diskussionen zu Wort gemeldet und sich auch gegen Ungerechtigkeit in der Bevölkerung stark gemacht. Das tat er auch in Schwäbisch Hall auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer und plädierte für einen „inklusiven Kapitalismus“. Diesen Begriff hat Kaeser selbst geprägt: „Wenn wir wollen, dass Unternehmen gut verdienen und es eine Wirtschaftspolitik gibt, in der sich Leistung wieder lohnt, dann haben wir die Verantwortung für eine Umverteilung in Richtung derjenigen, die bei dieser Geschwindigkeit der Welt nicht mehr mitkommen“, sagte Kaeser.