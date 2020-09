Siemens-Demo in Erlangen Busch: Kein Dialog mit protestierenden Mitarbeitern

„Dass bei Siemens Energy Stellenabbau nicht ausgeschlossen werden kann, schafft natürlich Unsicherheit“, kommentierte Roland Busch den Protest einiger Siemens-Mitarbeiter am Campus Erlangen. Trotz der Protestkundgebung betonte Busch die Zukunftsfähigkeit des Spin Offs Siemens Energy. „Mit dem richtigen Mindset und den richtigen Leuten kann man Siemens Energy zu einer Perle machen“, so Busch. Organisiert wurde der Protest am Campus Erlangen von Betriebsräten von Siemens und anderen Unternehmen am Campus Erlangen. Sie setzen sich für den Erhalt und Ausbau von Laborflächen am Campusgelände ein und fürchten besonders in der Sparte Siemens Energy einen Stellenabbau.



