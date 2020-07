Siemens Energy „Es geht um Joe Kaesers Lebenswerk“

WirtschaftsWoche: Der Börsengang von Siemens Energy findet mitten in der weltweiten Pandemie und damit in einem sehr schwierigen Marktumfeld statt. Wie riskant ist der Börsengang?

Diehl: Der Spin-off von Siemens Energy ist wichtiger Teil von Herrn Kaesers strategischer Agenda. Er hat daher wohl auch selbst ein Interesse daran, die Abspaltung noch in seiner Amtszeit durchzuziehen. Aber der Zeitpunkt dafür ist alles andere als ideal. Wenn man sich mit einer Runde Manager zusammensetzt und in aller Ruhe entscheidet, ob man in Zeiten von Covid 19 einen Börsengang machen will, wäre die Antwort wohl ein klares Nein. Es gibt durch die Pandemie weder einen Ausblick für das nächste Quartal, noch für das Gesamtjahr und auch nicht für das kommende Jahr. Wie soll man in so einem Nebel eine glaubhafte Börsenstory erzählen?