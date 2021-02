Siemens Energy „Es wird wohl zu weiteren Protesten kommen“

WirtschaftsWoche: Siemens Energy will 7800 Stellen streichen, 3000 davon in Deutschland. Wie sehr hat Sie diese Entscheidung überrascht?

Robert Kensbock: Dass Sparmaßnahmen kommen werden, war wohl allen bei Siemens Energy bewusst. In gewissen Teilbereichen sind die Entscheidungen so ausgefallen, wie wir das erwartet hatten. In anderen Teilen wurden wir überrascht. Dass Siemens Energy im Bereich der Kohleenergie Arbeitsplätze abbaut, nachdem das Unternehmen den Kohleausstieg verkündet hat, war keine große Überraschung. Allerdings hängen längst nicht alle der 3000 Arbeitsplätze, über die nun verhandelt werden muss, an der Kohletechnologie. Deshalb sind wir Arbeitnehmervertreter über das Ausmaß der Stellenstreichungen schon sehr überrascht.