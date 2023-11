Siemens Energy Nicht Siemens, sondern der Staat greift unter die Arme

Die Siemens AG zierte sich aber, sich nach der Abspaltung des Energietechnik-Geschäfts vor drei Jahren dort wieder stärker zu engagieren. Der Technologiekonzern hatte seine Garantien für Energieprojekte aus gemeinsamen Zeiten schon auf sieben Milliarden Euro zurückgefahren. Er greift der ehemaligen Tochter nun nur indirekt unter die Arme - nicht ganz uneigennützig: Die Siemens AG stockt Insidern zufolge ihre Beteiligung am Indien-Geschäft auf 69 Prozent von bisher 51 Prozent auf. Die börsennotierte Siemens Ltd war aus steuerlichen Gründen bei der Aufspaltung des Konzerns nicht entflochten worden. Die bei Siemens Energy verbleibenden fünf Prozent an Siemens Ltd dienen laut einem Insider als Pfand für Garantien. Zudem stunde der Technologiekonzern Siemens Energy die jährlich fälligen 250 Millionen Euro für die Nutzung der Rechte an der Marke „Siemens“, bekomme dafür aber Zinsen.



