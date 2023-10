Siemens Energy Siemens Energy verhandelt mit Bund über Milliardenbürgschaften

Europas größter Energietechnikkonzern Siemens Energy verhandelt mit dem Bund über staatliche Bürgschaften in Milliardenhöhe. Wegen der tiefen Krise der Windtochter Siemens Gamesa befürchtet Siemens Energy nach Informationen der WirtschaftsWoche Schwierigkeiten in den Gesprächen mit Banken über nötige Garantien für ihr gesamtes Großprojektgeschäft. Siemens Energy hat sich deshalb an den Bund sowie die ehemalige Mutter Siemens AG gewandt.