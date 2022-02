Siemens Hauptversammlung Die 3 Baustellen des Herrn Busch

Die Demonstrationen der Siemens-Mitarbeiter aus der Einheit Large Drive Applications könnten erst der Anfang des internen Protests sein. Die Einheit gehört zu den sogenannten Portfolio Companies, einer Sparte, in der all jene Geschäfte gebündelt sind, die nach Kaesers Umbau nirgends mehr recht hinpassen wollten. Dazu gehören etwa Logistiklösungen für Flughäfen, Postsortiersysteme oder Reste der fossilen Energietechnik. Was die Geschäfte eint, sind margenschwache Geschäftsmodelle mit eher kargen Zukunftsaussichten.



Lesen Sie auch: Siemens in der Zwickmühle – Arbeitnehmer wehren sich gegen den Verkauf der Randgeschäfte – während ein Festhalten an den Sparten die Klimaaktivisten mobilisiert.



In seinem Geschäftsbericht räumt Siemens ein, dass die Hauptmärkte der Portfolio Companies „durch geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie eine zurückhaltende Investitionsneigung geprägt“ seien. Die einzelnen Geschäfte könnte Siemens entweder in den Konzern reintegrieren oder – und das halten Beobachter für die wahrscheinlichere Variante – verkaufen.