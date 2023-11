Siemens Healthineers Warum der Verkauf der chronisch schwachen Diagnostiksparte überfällig ist

Ein Problem: Durch die Zukäufe kam Siemens in den Besitz dreier verschiedener Laborsysteme, die – inklusive der zugehörigen Tests etwa von Blutproben – weiter betrieben wurden. Eine erste gemeinsam entwickelte Laborplattform namens Atellica wurde erst mit dem Börsengang 2018 präsentiert – und in Healthineers‘ Börsenstory als Wachstumswert gepriesen. Doch der Hochlauf blieb auch wegen technischer Probleme jahrelang hinter den Plänen zurück. Zudem hatten die Vorstände um Montag die Nachfragestruktur bei den Laborbetreibern und Kliniken falsch eingeschätzt und zunächst nur Großgeräte angeboten; erst in diesem Jahr kam auch ein kleineres Modell auf den Markt.