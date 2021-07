Siemens-Konkurrent: ABB verkauft Kupplungshersteller an amerikanische RBC Bearings

ABB verkauft den Kupplungs- und Getriebe-Hersteller Dodge an die amerikanische RBC Bearings. Der Schweizer Elektrotechnikkonzern erziele für den Bereich Mechanical Power einen Preis von 2,9 Milliarden Dollar in bar, wie ABB am Montag mitteilte. Der Abschluss der Transaktion erfolge voraussichtlich bis Ende 2021 und unterliege behördlichen Genehmigungen.