Siemens-Konkurrent Was Schneider Electric so attraktiv macht – auch für Siemensianer

Herweck spricht lieber über die spezifische Schneider-Kultur: die eines Großkonzerns ohne Konzernzentrale mit Fokus darauf, passende Topmanager überall auf der Welt anzuheuern. Er selbst fing bei Schneider als Industrieautomatisierungsvorstand 2016 im Homeoffice in seinem Haus in Franken an; sein Vorgänger und heutiger Chairman Jean-Pascal Tricoire verfolgte stets die Devise, nach Talent einzustellen statt nach Standort. Tricoire sitzt seit Jahrzehnten in Hongkong. Als Herweck später aus Franken doch an einen der großen Schneider-Standorte wechseln wollte, stellte Tricoire nur eine Forderung: Herweck möge möglichst weit weg von ihm bleiben.