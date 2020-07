Siemens-Konkurrent Weniger Aufträge, weniger Umsatz – ABB mit schwachem Quartal

Der schweizerische Industriekonzern ABB bekommt weiter kräftigen Gegenwind von der Coronakrise. Auftragseingang und Umsätze brachen im zweiten Quartal noch deutlicher ein als zu Jahresbeginn, wie das in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Unternehmen am Mittwoch in Zürich mitteilte. Allerdings hatten Experten mit einem noch stärkeren Rückgang bei wichtigen Kennziffern gerechnet.