Siemens Milliardengewinn, neuer Chef und ein gerührter Joe Kaeser

Busch startet mit Rückenwind in sein Amt. Doch er muss füllen, was Aktionärsvertreterin Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz zuletzt als „Riesenmeilenstiefel“ bezeichnete. Busch selbst sieht das Unternehmen vor einem „Jahrzehnt der Möglichkeiten“, weil sich die Industrie durch die Digitalisierung neu erfinden müsse. Die weltweiten Investitionen in Automatisierung, intelligente Gebäude sowie Mobilität und Ladeinfrastruktur dürften in den kommenden Jahren zum Teil deutlich zulegen. Die Siemens-Märkte seien „die Wachstumsmärkte des Jahrzehnts“, so Busch. Dies zu nutzen ist nun seine Aufgabe.