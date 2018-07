Siemens-Rivale: General Electric will Teile seines Digitalgeschäfts verkaufen

New YorkDer US-Mischkonzern General Electric (GE) strebt einem Medienbericht zufolge den Verkauf von Teilen seines Digitalgeschäfts an. Der Siemens-Rivale habe bereits eine Investmentbank beauftragt, eine Auktion für GE Digital zu organisieren, berichtet das „Wall Street Journal“ (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.