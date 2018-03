Siemens-Rivale : Volle Auftragsbücher und Umsatzplus bei Alstom

Wie der Siemens -Rivale am Mittwoch mitteilte, verbuchte der Konzern in den vergangenen drei Monaten Aufträge im Volumen von 1,6 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Erwartungen von Analysten. Dabei habe es sich vor allem um kleinere bis mittelgroße Order gehandelt. Der Umsatz sei in diesem Zeitraum um zehn Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gewachsen. Für das Geschäftsjahr 2014/2015 (bis 31. März) werde daher weiter mit einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet.