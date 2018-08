Siemens-Umbau: Herr Kaeser regelt sein Erbe

In der Konzernzentrale am Münchner Wittelsbacher Platz wird sich künftig wohl nur noch eine Handvoll Mitarbeiter um ein paar zentrale Funktionen kümmern. Schon stellen sich manche in München die Frage, wie viele Arbeitsplätzte dem neuerlichen Konzernumbau zum Opfer fallen. Die hochprofitable Medizintechnik hat Kaeser im März an die Börse gebracht, das Geschäft mit erneuerbaren Energien in ein Joint Venture mit der spanischen Gamesa überführt. Die Zugsparte will der Siemens-Chef mit den entsprechenden Aktivitäten des französischen Konkurrenten Alstom verschmelzen. Die übrigen Divisionen werden zu den drei operativen Unternehmen Gas and Power, Smart Infrastructure und Digital Industries verschmolzen, jeweils angesiedelt in Houston, Zug und Nürnberg.