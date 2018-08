Siemens-Umbau Herr Kaeser regelt sein Erbe

Kein Zweifel, der 60-jährige Niederbayer ist dabei, sein Erbe zu regeln, es macht sich bei ihm eine gewisse Gelassenheit breit. Und das nicht zu Unrecht, denn die Zahlen stimmen. In gut zwei Jahren, zur Hauptversammlung im Januar 2021, wird Kaeser die Konzernführung an seinen Nachfolger übergeben.

Beinahe auf den Tag genau vor fünf Jahren, es war ähnlich heiß wie jetzt, stand der ehemalige Finanzvorstand Kaeser im Innenhof der Konzernzentrale in München. Siemens war unter Löscher in schwere Turbulenzen geraten. Der Konzern hatte die Märkte mit einer Gewinnwarnung geschockt, musste Abschreibungen in Milliardenhöhe vornehmen und war bei zahlreichen Großprojekten in Verzug geraten. „Siemens hat seine innere Ordnung verloren“, diagnostizierte Kaeser damals.