Kugel ist zuversichtlich, dass ein Sozialplan und der Interessenausgleich bis Ende September verabschiedet sind. Einen hohen dreistelligen Millionenbetrag will Siemens durch das Zusammenschrumpfen der Kraftwerkssparte einsparen. Klar ist bislang nur: Das Werk für Industriedampfturbinen im sächsischen Görlitz wird der Konzern nicht schließen. Vielmehr wollen die Münchner die Fabrik an der polnischen Grenze, die in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Kahlschlag geworden war, zur weltweiten Zentrale für das Geschäft mit Industriedampfturbinen ausbauen. Klingt nach Erweiterung und Neueinstellungen. Tatsächlich aber müssten in Görlitz erstmal Jobs gestrichen werden, sagt Kugel. In den Werken in Duisburg, Mülheim, Berlin und Erfurt wird Siemens ebenfalls Arbeitsplätze abbauen. Die Fabrik in Offenbach soll geschlossen werden.