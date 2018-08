Siemens: Warum Joe Kaeser auf Investor Larry Fink hört

Immer einen Schritt schneller sein als ein möglicher Störenfried, so hat Kaeser ein Chaos, wie es aktuell beim Stahlkonzern Thyssenkrupp vorzufinden ist, bisher vermieden. Dort drängen die Finanzinvestoren Cevian und Elliott das Management, den Traditionskonzern zu zerschlagen. So ein Szenario will Kaeser nicht erleben. „Wir wollen über unsere Zukunft selbst entscheiden“, sagte der Siemens-Chef kürzlich, „egal, was da draußen bei Aktivisten oder den Zockern im Börsencasino gerade passiert.“