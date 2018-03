Siemens: Zunächst kein weiterer Stellenabbau in der Kraftwerkssparte

Anders als ursprünglich geplant, will Siemens im Kraftwerksgeschäft zunächst keine weiteren Arbeitsplätze abbauen. Zurzeit, so ein Arbeitnehmervertreter gegenüber der WirtschaftsWoche, fänden dazu keine Gespräche statt. Auch den Betriebsräten lägen dazu keine Informationen vor. Vor wenigen Wochen hatte es geheißen, Siemens wolle in dieser Woche einen Stellenabbau für seine Division Power and Gas beschließen.