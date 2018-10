„Siemensstadt 2.0“ Siemens baut Innovationscampus in Berlin

Siemens will das großflächige Industrieareal in den kommenden Jahren in einen „Stadtteil der Zukunft“ wandeln. Mit dem Projekt „Siemensstadt 2.0“ sollen eine „neue Arbeits- und Lebenswelt“ entstehen sowie ausgewählte Schlüsseltechnologien und Innovationsfelder gestärkt werden, wie der Konzern weiter mitteilte. Es ist nach Unternehmensangaben die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Siemens in Berlin.