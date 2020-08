„Signale für Neueinstellungen“ Ifo sieht Trendwende am Arbeitsmarkt

Die deutschen Unternehmen ziehen einer Umfrage zufolge angesichts der Erholung von der Corona bedingten Rekord-Rezession vermehrt Neueinstellungen in Betracht. Das Beschäftigungsbarometer kletterte im August um 2,2 auf 95,4 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Das ist der höchste Wert seit einem halben Jahr. „Auf dem deutschen Arbeitsmarkt steht eine Trendwende bevor“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. „Nachdem in den vergangenen Monaten Entlassungen liefen, sind nun erste Signale für Neueinstellungen sichtbar.“ Besonders in der Industrie und bei Dienstleistern sei das zu erkennen.