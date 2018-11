Silicon-Valley Merck gründet Gemeinschaftsfirma mit Palantir

In der Pharmaindustrie buhlen Unternehmen um die Masse an Informationen, die inzwischen elektronisch verfügbar sind und damit gezielt ausgewertet werden können. Dabei holt sich die Branche schon seit längerem Unterstützung von Technologieunternehmen: So gab alleine Roche in diesem Jahr 4,3 Milliarden Dollar für den Kauf der auf Krebsdaten spezialisierten Firmen Foundation Medicine und Flatiron Health aus. Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline übernahm für 300 Millionen Dollar einen Anteil an der kalifornischen Gentest-Firma 23andMe. Die Pharmabranche erhofft sich von diesen Investitionen einen Schub in der Arzneimittelforschung und eine schnellere Entwicklung neuer Wirkstoffe.