Sinkende Nachfrage Wegen sinkender Passat-Nachfrage – Emder VW-Werk ruht weitere drei Tage

EmdenDie sinkende Nachfrage nach dem Erfolgsmodell Passat macht dem VW-Werk im ostfriesischen Emden weiter zu schaffen. Die Produktion werde dort erneut drei Tage ruhen, sagte ein VW-Sprecher am Dienstag. Zuvor hatte dies die „Emder Zeitung“ berichtet. Demnach wird jetzt am Freitag und am kommenden Montag und Dienstag nicht gearbeitet.