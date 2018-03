Skandal um gefälschte Produktdaten: US-Verbraucher klagen gegen Kobe Steel und Toyota

New York/TokioVerbraucher in den USA haben den von einem Skandal um gefälschte Produktdaten erschütterten Stahlkonzern Kobe Steel sowie Autobauer Toyota verklagt. Beide japanische Konzerne werden in der angestrebten Sammelklage des Betrugs und Verstoßes gegen Verbraucherschutzgesetze beschuldigt, weil sie den Einbau von minderwertigen Metallteilen in Fahrzeugen vertuscht hätten.