Ski-Industrie Wer kauft noch einen Pistenbully?

Vergleichbar zwiespältig sehen auch die Hersteller von Seilbahnen und Liftanlagen auf die jüngsten Corona-Zahlen und die Aussichten für den Winter. Thomas Pichler, Geschäftsführer des österreichischen Seilbahnbauers Doppelmar, sagte der WirtschaftsWoche: „Wir hoffen sehr, dass die neuerlichen Maßnahmen der österreichischen Regierung die gewünschte Wirkung zeigen.“ Das Skifahren in Österreich sei nach aktuellen Informationen mit einem 2G-Nachweis möglich, es „ist jedoch sehr schwer vorherzusagen, wie sich die Skisaison entwickeln wird“, sagte Pichler.



Ist die Gegenwart arg unsicher, hofft Pichler auf die Zukunft – langfristig gesehen gehe Doppelmayr davon aus. dass „sich der Wintersport und das Erlebnis am Berg weiterhin hoher Beliebtheit erfreuen wird.“ Die Gruppe hatte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 763 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist weltweit in 50 Ländern vertreten und hat sich neben Skiliften mit seinen Seilbahnen in Großstädten wie Miami im US-Bundesstaat Florida ein weiteres Standbein jenseits des Bergsports geschaffen.