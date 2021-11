Ski-Industrie Wer kauft noch einen Pistenbully?

Damit steht die eben erst begonnene Skisaison erneut unter keinen guten Vorzeichen. Seit wenigen Tagen gilt schließlich in Österreich, wo aus dem nahen Ehrwald ebenfalls eine Seilbahn hinauffährt zur Zugspitze, erneut ein bundesweiter Lockdown. Der soll drei Wochen lang dauern; die Skigebiete etwa in Sölden und in Hintertux, wo die Lifte bereits liefen, stellen ihren Betrieb deshalb vorübergehend bis voraussichtlich 12. Dezember wieder ein. Im Salzburger Land meldet die Skiwelt Amadé, Pisten seien grundsätzlich zwar geöffnet, wo es wie etwa auf dem Dachstein-Gletscher die Schneelage zulässt. Laut Verordnung der Bundesregierung dürften Skigebiete auch während des Lockdowns geöffnet sein – allerdings seien „Beherbergungsbetriebe und Gastronomie (ausgenommen Take-Away)“ während des Lockdowns geschlossen. Und nach dessen Ende am 13. Dezember gelte der „Lockdown weiterhin für ungeimpfte bzw. ungenesene Personen“.