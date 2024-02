SMA Solar „Die Subventionen waren zu hoch“

„Ich bin für sehr offenen und fairen Wettkampf, nur ist er das nicht wirklich“, sagt Reinert, der sich im Grundsatz der Forderung einiger Solarunternehmen nach staatlichen Unterstützungen in Deutschland anschließt. In Form eines sogenannten „Resilienzbonus“ solle der Bund die Wettbewerbsnachteile gegenüber den chinesischen Anbietern ausgleichen, so die Forderung etwa vom Modulhersteller Meyer Burger. Doch Reinert, ganz der krisenerprobte Manager, mahnt auch: Zu weit dürfe der Staat dabei nicht gehen. „Die Subventionen am Anfang des EEG waren letztendlich zu hoch.“ Der damals künstlich kreierte Boom habe den späteren Absturz mitverantwortet, so etwas dürfe das Land sich nicht nochmal leisten.