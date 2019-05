Software-Update: US-Luftaufsicht ohne Zeitplan für Flugerlaubnis für Boeing 737 Max

Fort Worth/MontrealDie US-Luftaufsicht FAA hat bislang keinen Zeitplan, bis wann die Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max nach den zwei Abstürzen wieder eine Flugerlaubnis erhalten sollen. „Es dauert so lange wie nötig“, sagte der amtierende FAA-Chef Dan Elwell am Mittwoch. „Wenn ein Jahr vergeht, bis wir alles haben, was wir brauchen, um die Flugzeuge wieder abheben zu lassen, dann soll es so sein.“ Am Donnerstag steht ein Treffen der FAA mit mehr als 30 Flugaufsichtsbehörden weltweit an. Dabei geht es um Software-Updates und ein Pilotentraining, mit dem Boeing die Sicherheit der Maschinen gewährleisten will.