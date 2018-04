SAP verdient operativ deutlich mehr

SAP ist im Cloud-Geschäft vor allem mit Zukäufen gewachsen. Erst kürzlich erwarb Europas wertvollstes Technologieunternehmen für 2,4 Milliarden Dollar die US-Firma Callidus, um dem Erzrivalen Salesforce mehr Konkurrenz zu machen. Laut McDermott trägt diese Strategie Früchte: "Wir sind stärker als Workday gewachsen, viel stärker als Salesforce und viel stärker als Oracle." SAP habe weltweit Marktanteile gewonnen. Das sei einfach nur "wow", sagte der bestbezahlte Dax-Manager. Seit Quartalen nimmt der Walldorfer Konzern viel Geld in die Hand, um auf lange Sicht die Nase vorn zu haben. Dazu stellte SAP auf Jahressicht mehr als 5000 Mitarbeiter ein und kommt nun auf eine Belegschaft von mehr als 91.000. Dieses Tempo werde nicht beibehalten, sagte Finanzchef Luka Mucic. Lange Zeit drückten die hohen Investitionen auf die Marge, was aber in diesem Jahr ein Ende haben soll. Da sei SAP auf einem guten Weg, sagte Mucic. Von Januar bis März kam der Konzern auf 23,5 Prozent nach 22,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis lag bei 1,235 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Plus von 14 Prozent entspricht und die Erwartungen von Analysten übertraf.