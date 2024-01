Solarhersteller Meyer Burger In Sachsen: Größte Solarmodulproduktion Europas könnte schließen

Der Solarhersteller Meyer Burger erwägt nach eigenen Angaben, sein Werk im sächsischen Freiberg zu schließen. Das Schweizer Unternehmen stellte am Mittwoch einen Plan vor, um die „unhaltbaren Verluste“ in Europa zu verringern und sich auf die USA zu konzentrieren. „Ein Teil des Plans wäre bedauerlicherweise die Schließung des Werkes in Freiberg, Deutschland, bereits Anfang April 2024.“