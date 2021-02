Solides Baugeschäft: Heidelberg Cement steigert den Gewinn

Für das laufende Jahr erwartet das Management in vielen Märkten eine Aufwärtsentwicklung, wenn es keinen Rückschlag in der Pandemie geben sollte. „Wir sind gut in das Jahr 2021 gestartet“, erklärte von Achten. Rückenwind erwarte er von Infrastrukturprogrammen in einigen wichtigen Absatzmärkten und vom privaten Wohnungsbau. Insgesamt sei die Lage aber noch nicht gut einzuschätzen.