Sonder-Abgabe auf Sand und Kies Hendrik Wüsts Zumutung für den Mittelstand

von Harald Schumacher 30. August 2023

Bild: imago images

Mit einer Rohstoffabgabe will Schwarz-Grün in NRW Sand und Kies verteuern, damit der Bau mehr Recyclingmaterial einsetzt. Der Mittelstand in NRW läuft Sturm gegen den Plan, der in vier Monaten Gesetz sein soll.