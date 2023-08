Sonder-Abgabe auf Sand und Kies Hendrik Wüsts Zumutung für den Mittelstand

Wille bekennt, er persönlich habe „die Rohstoffabgabe im Koalitionsvertrag für die Grünen verhandelt – unter der Überschrift Umwelt- und Lenkungsabgaben“. Des Beifalls aus seinem Wahlkreis Kleve kann sich der Biologe sicher sein. Widerstand von Umweltschützern und Landwirten gegen den Flächenfraß aufgrund neuer Kies- und Sandgruben gibt es zwar in ganz Deutschland. Aber am Niederrhein ist er besonders heftig. Wegen der Ausweisung neuer Abbauflächen schrieben ein Landrat und vier Bürgermeister im Juni parteiübergreifend einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten: Hendrik Wüst solle seine Richtlinienkompetenz nutzen, um den Plan des Regionalverbands Ruhr zu stoppen – zugunsten der „niederrheinischen Kulturlandschaft mit ihrer Bedeutung für die heimische Lebensmittelversorgung“. Anfang August kam Wüsts Nein zu dem Wunsch. Nächste Eskalationsstufe wäre eine bereits angedrohte Klage der Kommunalpolitiker. CDU, SPD, Grüne sind dabei einvernehmlich unter einem Hut.