Sondervermögen Bundeswehr Rheinmetall-Chef: Können die Bundeswehr kurzfristig beliefern

Wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag bekanntgab, stellt die Bundesregierung im Zuge des Kriegs in der Ukraine etwa 100 Milliarden Euro zusätzlich für Verteidigungsausgaben in Form eines Sondervermögens bereit. Den ersten Auftrag für mehrere tausend neue Helme hat Rheinmetall bereits in dieser Woche erhalten. Der Wehretat sei in den letzten Jahren zwar deutlich erhöht worden, doch das habe nicht gereicht, um den Investitionsstau aufzulösen, sagte Papperger der WirtschaftsWoche. Viel Geld sei in Großprojekte wie beispielsweise den Bau von Fregatten geflossen. „Die Milliarden, die hierfür benötigt wurden, haben dann gerade bei kleinen und mittleren Projekten gefehlt.“ Das Sondervermögen sei nun dafür gedacht, den so entstandenen Investitionsstau aufzulösen und die Bundeswehr wieder zu befähigen, ihren Aufgaben in der Landes- und Bündnisverteidigung gerecht zu werden. „Wir fangen an mit der Ertüchtigung der Truppe, nicht mit der Entwicklung neuer Projekte“, sagt Papperger. „Es kann nicht sein, dass wir uns im Falle eines Angriffs nach ein paar Tagen nicht mehr wehren können, weil der Bundeswehr die Munition ausgegangen ist“.