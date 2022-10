Sondervermögen „Dann lässt man die heimische Industrie verkümmern“

So ein Hin und Her, das ist jetzt die Hoffnung, gibt es bei FMS-Produkten nur begrenzt bis gar nicht. „Ein Kaufvertrag ist einfacher als ein Entwicklungsvertrag“, sagt Experte Schulte. Die Kontrakte sind wegen der direkten Verhandlungen schneller fertig. Die Lieferanten sitzen oft nur als Berater mit am Tisch. Das Geld gilt außerdem bereits bei Vertragsabschluss als ausgegeben, während das bei Aufträgen an heimische Firmen in der Regel erst bei Lieferung der Fall ist. „Wenn vor der Bundestagswahl 2025 die Frage nach den Ausgaben der 100 Milliarden Euro kommt, kann die Regierung eine bessere Bilanz vorlegen, als wenn sie daheim gekauft hätte“, sagt ein Rüstungsmanager.