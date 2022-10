Sondervermögen Warum neue US-Waffen eine Scheinlösung sein könnten

Wer sich hinter den Kulissen des Verteidigungsministeriums umhört, dem begegnet passend dazu Unverständnis für die Haltung der Industrie. „Es ist ja nicht so, als würden wir jetzt auf einmal all unsere Anschaffungen bei den US-Amerikanern machen“, heißt es in Ministeriumskreisen. Ängste, dass die nationale Industrie und der Standort Deutschland in Zukunft hinten runterfallen könnten? „Quatsch!“, sagt ein Ministerieller. Beispielsweise ergebe es keinen Sinn, die Anschaffung eines M1 Abrams Panzers in den USA in Betracht zu ziehen, wenn der Leopard 2 viel besser an deutsche Bedürfnisse angepasst sei. „Im Haus entscheiden wir danach, was gebraucht wird und was schnell da ist, das ist alles.“