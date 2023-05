Sorgen um Arbeitsplätze in Deutschland Verhebt sich Carrier mit der Viessmann-Übernahme?

Es ist erst zwölf Monate her, dass Max Viessmann, Vorstandschef der Viessmann-Gruppe, eine „historische Investition“ ankündigte: Eine Milliarde Euro wolle das hessische Familienunternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren in die Weiterentwicklung sowie in neue Werke für Wärmepumpen investieren. „Beispiellose geopolitische Entwicklungen erfordern beispiellose Antworten“, verkündete Viessmann mit Blick auf den Überfall Russlands auf die Ukraine, der die Energiewende von der klimapolitischen Kür plötzlich zur patriotischen Pflicht zu machen schien.