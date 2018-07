Sozialtarifverhandlungen: IG Metall und Neue Hallberg Guss verhandeln wieder

Die Sozialtarifverhandlungen zwischen dem Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) und der IG Metall sollen in eine neue Runde gehen. Es sei ein neuer Termin am 12. Juli in Frankfurt festgelegt worden, teilte die IG Metall in Saarbrücken am Donnerstag mit. Nach gut drei Wochen Streik an den Standorten Saarbrücken und Leipzig könnte damit wieder Bewegung in den verhärteten Arbeitskampf kommen: „Wir gehen davon aus, dass die NHG uns zu diesem Termin ein verhandlungsfähiges Angebot macht, wie wir es seit Wochen einfordern“, sagte der erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft, Hans Peter Kurtz.