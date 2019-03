SpaceX „Crew Dragon“ gelandet „Jetzt glaube ich, dass es sich auf Dauer rechnet“

Und in Europa? Die von einer Airbus-Tochter entwickelte Trägerrakete Ariane ist ein rein öffentliches Projekt.

Uns in Europa fehlen einfach Unternehmer wie in Amerika, die bereit sind, viel Geld in Dinge zu stecken, von denen sie überzeugt sind. Wir brauchen aber auch in Europa eine funktionstüchtige Großrakete, um die strategische Möglichkeit zu haben, selbst in den Weltraum zu kommen. Das ist weit weg von dem, was anderswo an Kommerzialisierung läuft.