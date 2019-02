 Spark Therapeutics: Roche kauft US-Biotechfirma für 4,3 Milliarden Dollar

ZürichRoche baut mit einer 4,3 Milliarden Dollar schweren Übernahme einer US-Biotechfirma sein Portfolio in der Behandlung der Bluterkrankheit aus. Der Schweizer Pharmakonzern kauft das Unternehmen Spark Therapeutics, das eine Gentherapie gegen Hämophilie entwickelt, wie die Firmen am Montag mitteilten. Der Preis liege bei 114,50 Dollar je Spark-Aktie in bar.